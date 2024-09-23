MHP Genel Merkezi’nde Genel Başkan Dr. Devlet Bahçeli'nin liderliğinde ve Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın'ın katılımıyla yapılan toplantının başarıyla tamamlandığını dile getiren MHP İl Başkanı Çıplak, “Bu önemli toplantıda, partimizin geleceği, birliğimiz ve beraberliğimiz üzerine son derece değerli değerlendirmelerde bulunduk” diye konuştu.

MHP’nin güçlenerek büyüyen bir teşkilat olduğunu vurgulayan MHP İl Başkanı Çıplak, toplantı ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Teşkilatımızın tarihi zaferleri ve acılarını unutmadan, şehitlerimizin fedakarlıkları ve gazilerimizin cesaretleriyle büyüyen Milliyetçi Hareket Partisi, onun gücünden güçlenerek büyüyen bir teşkilattır. Bu birliktelikle, lider, teşkilat, doktrine bağlı, Milliyetçi Ülkücü hiçbir fitneye, dedikoduya ve iftiraya izin vermeyeceğini bir kez daha vurgulamak istiyorum.

Milliyetçi Ülkücü Hareketin fertleri olarak, sadece içimizdeki hainlerle değil, aynı zamanda dünya karşısında da kararlılıkla mücadelemize devam ediyoruz. Vatanımız ve milletimiz için her türlü fedakarlığı yapmaya hazırız. Bugün partimizin değerlerini en güçlü şekilde temsil etmeye, birlik ve beraberliğimizi güçlendirmeye daha kararlı bir şekilde devam ediyoruz. Tüm teşkilatlarımızın ve üyelerimizin desteğiyle, liderimizin izinde emin adımlarla geleceğe yürüyeceğiz.

Bu vesileyle, Milliyetçi Ülkücü Harekete gönül verilen tüm dava arkadaşlarımızı partimize üye olmaya davet ediyorum. Yeni dönemin MHP ve tüm teşkilatlarımız için hayırlı olması temenni ederim”



Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ