Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak beraberinde İl Genel Meclisi üyeleri ile İl ve İlçe Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte Cumhur İttifakı ortağı Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) İl Başkanı Av. Yakup Alar’ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette konuşan MHP İl Başkanı Çıplak, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Cumhur İttifakı’na verdiği önemi vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: “Cumhur İttifakı; Türk milletinin bekası ve devletimizin istikbali için kurulmuş, milletimizin gönlünde yer edinmiş kutlu bir birlikteliktir. Genel Başkanımızın da belirttiği gibi bu ittifak, Türk tarihinin herhangi bir anında tesadüfen ortaya çıkmış ya da siyasi pazarlıkların sonucu oluşmuş geçici bir yapı değil, köklü bir duruşun ve milli iradenin tezahürüdür. Bu birliktelik hiçbir zaman bir ortaklık olarak görülmemeli.”

Mehmet İhsan Çıplak sözlerinin devamında, Çorum’da Cumhur İttifakı ruhunun güçlü bir şekilde yaşatıldığını belirterek, “Çorum Belediyesi’nde olduğu gibi, İl Genel Meclisi’nde de İl Encümeni ve komisyon üyelikleri seçimlerinde MHP ve AK Parti olarak Cumhur İttifakı çatısı altında ortak hareket ettik. Bu dayanışma, şehrimize hizmet yolunda bizleri daha da güçlendirmiştir.

Gerek Belediye Meclisi’nde gerekse İl Genel Meclisi’nde, Çorum’umuzun gelişimi ve vatandaşlarımızın refahı için birlikteyiz ve birlikte olmaya da devam edeceğiz. MHP İl Başkanlığı olarak, halkımızın hayatını kolaylaştıracak her adımda koşulsuz şekilde katkı sunmayı sürdüreceğiz. Başta AK Parti Çorum İl Başkanı Yakup Alar olmak üzere, AK Parti yöneticilerimizin de aynı hassasiyet ve düşüncede olması bizleri ziyadesiyle memnun etmektedir” dedi.

Ziyaret sonunda Çıplak, misafirperverliklerinden dolayı başta AK Parti İl Başkanı Yakup Alar olmak üzere tüm teşkilat mensuplarına teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.



Editör: SELDA FINDIK