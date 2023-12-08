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Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, 11 Aralık Pazartesi günü Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET ile Beşiktaş arasında oynanacak olan Türkcell Kadınlar Süper Futbol Ligi 13.hafta maçını Çorum bölgesi hakemlerinden Nuriye Çınar Bal yönetecek.

YARDIMCILARI DA

ÇORUM'DAN

Ankara Osmanlı Stadyumu'nda saat 17.30'da oynanacak maçta Çınar'ın yardımcılıklarını yine Çorum bölgesi hakemlerinden Çiğdem Varan ve Erdal Uncuer yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemlik görevini de Ertuğrul Ramazan Boyraz üstlenecek.