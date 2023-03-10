Çorum Belediyesi, şehrin geleceğine dönük büyük bir yatırımı Çorum’a kazandırıyor. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın üzerinde önemle durduğu projede artık son dokunuşlar yapılıyor. Çorum’a değer katacak her türlü detayı düşünerek yeni bir yapılaşmayı planlayan Başkan Aşgın, alanında en iyi olan firmalardan destek alıyor.

SİMPAŞ Holding sahibi, ünlü iş insanı, hemşehrimiz Avni Çelik’in önerisi üzerine dünyaca ünlü Alman şehir planlama firması AS+P (Albert Speer + Partner GmbH) ile temasa geçen Başkan Aşgın, firmanın yetkililerini Çorum’a davet etti. Firmanın genel müdürü, şehir plancısı ve kentsel tasarım mimarı Friedbert Greif, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve teknik heyetle çimento fabrikası arazisinin master planıyla ilgili istişarelerde bulundu.

YEŞİLİN HAKİM OLDUĞU, DEPREME DAYANIKLI YAŞAM ALANI

Çimento fabrikası alanı kentsel tasarımıyla ilgili firma yetkililerine bilgi veren Başkan Aşgın, içerisinde konut alanları, ticari alanlar, turizm alanı ve sosyal donatılarla, ormanın korunduğu ve yeşilin hakim olduğu, depreme dayanıklı konutların yer alacağı modern bir yaşam alanı oluşturmayı hedeflediklerini dile getirdi. Bilgilendirme toplantısının ardından AS+P firması genel müdürü Friedbert Greif, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ile birlikte çimento fabrikası arazisini gezerek yerinde incelemelerde bulundu.

KÜLTÜREL VE TARİHİ ÖZELLİKLER ÖN PLANDA TUTULACAK

Çimento arazisinin planlamasında Çorum’un kültürel ve tarihi özelliklerinin yansıtılması hedefleniyor. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, planlamanın Çorum kültürünün izlerini taşıyacak bir mimari anlayışla yapılabilmesi amacıyla firma yetkililerini şehrimizin tarihi ve kültürel yerlerini de gezdirdi. Heyet, tarihi belediye binası, Veli Paşa Hanı, Çöplü Arastası, Dikiciler Arastası ve Çorum Müzesi’nde de incelemelerde bulundu.

AS+P (Albert Speer + Partner GmbH) Genel Müdürü Friedbert Greif, çimento fabrikası arazisinin Çorum için güzel bir yaşam alanı olabileceğini ve firma olarak da kendilerinin bu projede yer almak istediklerini ifade etti. Friedbert Greif, teknik çalışmalar ve geniş çaplı inceleme yapmak için önümüzdeki ay içerisinde bir heyetle Çorum'a tekrar geleceklerini söyledi.

YAKIN ZAMANDA KAMUOYU İLE PAYLAŞILACAK

Her türlü detayın düşünüldüğü bir projelendirme çalışmasında artık sona yaklaştıklarını dile getiren Başkan Aşgın “İçerisinde konuttan sosyal donatı alanlarına, yeşil alanlara, kamu alanlarına, ticarethanelerine kadar birçok yönüyle düşünülerek hazırlanan projeyi yakın zamanda tüm hemşehrilerimizle paylaşacağız” dedi.