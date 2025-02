Yapı Denetim Kuruluşları Birliği Derneği (YDKBD) Çorum İl Temsilcisi, İnşaat Mühendisi Günay Çimen, “Asrın Felaketi” olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli 11 ilimizi etkileyen büyük depremlerin ikinci yılında bir basın açıklaması yaparak ülkemizde her 1.5 yılda bir şiddetli ve yıkıcı depremlerin yaşandığını, bu gerçeğin asla değişmeyeceğini ancak değişmesi gerekenin bizim zihniyet ve tavrımız olduğunu kaydetti.

Resmi kayıtlara göre 50 binden fazla insanın can verdiği, yaklaşık 40 bin binanın yıkıldığı, 200 binden fazla binanın ise ağır hasar aldığı 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki 6 Şubat 2023 depremlerinin üzerinden iki yıl geçtiğini hatırlatan Günay Çimen, bu iki yılda yüreğimizdeki sızının dinmediğini, yürek yangınının ilk günkü gibi tazeliğini koruduğunu vurguladı.

Yaşanan depremlerin şiddeti ve büyüklüğü ile etki alanı bakımından ciddi travmalara sebebiyet verdiğini de belirten Çimen; “Bu denli büyük bir afetin ardından yapılması gereken hiç kuşku yok ki güvenli ve sağlıklı yapılaşmanın hızla artmasıdır. Bu yapıların ülkemizin dört bir yanında bilimin ışığında, meslek odalarının aktif rol aldığı ve önerilerinin hayata geçirildiği bir şekilde yapılmasını arzu etmekteyiz. Sıklıkla dile getirdiğimiz üzere ülkemiz önemli fay hatlarının üzerindedir ve ülkemizde ortalama her 1,5 yılda bir şiddetli ve yıkıcı depremler meydana geliyor. Bu gerçek değişmeyecektir. Değişmesi gereken bizlerin zihniyeti ve tavırlarıdır.

Deprem, ülkemizin tek değişmeyen ve en gerçek gündemi. Bu gündemi hep unutuyor, kenara atıyoruz, ‘bir daha böyle acılar yaşamayalım’ diyor ve unutuyoruz. Unutmamalıyız. Kahramanmaraş merkezli depremler ülkemizin en büyük depremlerinden ve hatta dünyadaki sayılı büyüklükteki ve yıkıcılıktaki depremler arasında ne yazık ki yer alıyor. Ülkemizin pek çok ilinde en hafif depremde bile yıkılabilecek yapıların göz ardı edilmemesi gerekiyor. Yapı stokumuzun fecaat olduğu illerde ivedilikle dönüşümün başlatılması gerekiyor. İstanbul’un adını anarken bile yaşadığımız korku tarifsiz.

İhmalleri olanların er ya da geç hesap vermesini temenni ediyoruz demiştik. Geçen sürede hesap verenler olmadı değil ama sorumluların, binlerce canın yitip gitmesine sebep olanların pek çoğu, yaptıkları güvensiz ve kuralsız konutların altlarında canlarını kaybetmediyse, hala dışarıda bedel ödemek bir yana ellerini kollarını sağlayarak geziyorlar.

Sözün özü olarak diyeceğimiz şudur: 6 Şubat’ta meydana gelen depremler, coğrafyamızın tanık olduğu ne ilk büyük deprem ne de son büyük deprem olacaktır. Depremin, ne zaman ve nerede meydana geleceği tam olarak bilinmemekle birlikte felakete dönüşmesini önlemek için ivedilikle hayata geçirilmesi gerekenler ayan beyan ortadır. Şehirlerimizi; ranttan uzak, insan hayatını önceleyen, yetkin mühendislik imkanlarından faydalanarak şehirlerimizi biran evvel, hızlıca, kararlılıkla deprem gerçeğine hazırlamamız gerekiyor. Bu düşünceler ve duygularla birlikte 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden yurttaşlarımızı rahmetle anıyor, aynı ihmaller nedeniyle bir daha aynı acıları yaşamamak için kaybedecek tek bir günümüzün olmadığını bildirmek istiyorum” görüşüne yer verdi.

Editör: Haber Merkezi