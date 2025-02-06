TÜİK’in açıkladığı verilere göre Çorum'un nüfusu 521 bin 335'e düştü. Çorum göç veren iller arasında yerini aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu, 2024'e ilişkin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarını yayımladı. Türkiye nüfusu 85 milyon 664 bin 944 kişi oldu.

Türkiye'de ikamet eden nüfus, 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla bir önceki yıla göre 292 bin 567 kişi artarak 85 milyon 664 bin 944 kişi oldu. Erkek nüfus 42 milyon 853 bin 110 kişi olurken, kadın nüfus 42 milyon 811 bin 834 kişi oldu. Diğer bir ifadeyle toplam nüfusun %50,02'sini erkekler, %49,98'ini ise kadınlar oluşturdu.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre, ülkemizde ikamet eden yabancı nüfus(1) bir önceki yıla göre 89 bin 996 kişi azalarak 1 milyon 480 bin 547 kişi oldu. Bu nüfusun %48,3'ünü erkekler, %51,7'sini kadınlar oluşturdu.

ÇORUM İL GENELİ 7.016 KİŞİ AZALDI

2023 yılında 528 bin 351 olan Çorum nüfusu, 2024 yılında 7.016 kişi azalarak 521 bin 335 kişi oldu.

KENT MERKEZİ 6.552 KİŞİ ARTTI

Çorum'da kent merkezi nüfusu 2023 yılında 388 bin 640 kişi olurken, 2024 yılında 6.552 kişi artışla 395 bin 640 kişiye yükseldi.

BELDE VE KÖYLER

Çorum merkez belde ve köylerde 2023 yılı nüfusu 139 bin 711 kişi olurken, 2024 yılında 13 bin 568 kişi azalarak 136 bin 143 kişiye geriledi.

NÜFUS ARTIŞ HIZI EKSİ YÜZDE 13

Çorum'un 2022-2023 yılı nüfus artış hızı yüzde 8 olurken, 2023-2024 yılı nüfus artış hızı yüzde -13.4 oldu.



