Saadet Partisi Çorum Belediye Başkan Adayı Faruk Cıdık, sanayicinin nitelikli ara eleman ihtiyacını karşılamak üzere iş garantili meslek edindirme kursları açacaklarını söyledi.

31 Mart Yerel Seçimleri kapsamında çalışmalarını sürdüren Faruk Cıdık, son iki gününü Aşağı Sanayi esnafına ayırdı.

Nitelikli ara eleman eksikliğinin çok önemli bir sorun olduğuna dikkat çeken Cıdık, düşündükleri kursların sadece sertifika vermek için açılan kurslardan olmayacağını, sanayicinin ihtiyaç duyduğu alanların seçileceğini söyledi.