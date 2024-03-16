Demokrat Parti Çorum Belediye Başkan Adayı Murat Teryaki, 14 Mart Tıp Bayramı’nda, “Çorum’un Yaşan Efsanesi” Dr. Rifat Patır’ı Çorum Barajı’na nazır tepedeki Kartal Yuvası’nda ziyaret etti.

Ziyarete, DP İl Başkanı ve Belediye Meclisi 1. Sıra Adayı Ahmet Damar, Merkez İlçe Başkanı Mehmet Tunç, İl Genel Meclisi Adayı Erdal Odabaş ve Merkez İlçe yöneticilerinden Ebubekir Sıddık İyi ile diğer bazı partililer de katıldı.

Teryaki, sağlık ocaklarında doktor ve sağlık çalışanlarının Tıp Bayramı’nı da kutladı.