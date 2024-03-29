31 Mart Yerel Seçimleri'ne sayılı günler kala Çorum halkına projelerini anlatmayı sürdüren Faruk Cıdık, "Şehrin muhtelif noktalarında kooperatif sistemiyle inşa edeceğimiz sosyal konutları, yeni evlenen gençlerimize ve asgari ücretle geçimini sağlamaya çalışan vatandaşlarımıza düşük bir bedelle kiraya vereceğiz. Yapacağımız bu sosyal konutlarımızın kira bedeli, asgari ücretin 5'te bir miktarını geçmeyecek." dedi.
Saadet Partisi Çorum Belediye Başkan Adayı Faruk Cıdık, Pazar günü yapılacak seçimlerde tüm seçmenleri oy kullanmaya davet etti.

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Editör: Haber Merkezi