Grup adına konuşan CHP Belediye Meclis Üyesi Didem Tokgöz, konuşmasına Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü anarak başladı. Atatürk’ün 57 senelik ömrünü çocukluğu dışında cephelerde geçiren bir dahi olduğunu kaydeden Tokgöz, “Atatürk Filistin cephesinde savaşan son Osmanlı paşasıdır. Dünya tarihinde bir ilk olarak bilinen hava savaşı, Trablusgarp savaşında ilk uçak savarı icat etti. Yetmedi Diyarbakır’a gitti, Bitlis’e gitti, Çanakkale’ye gitti. Ancak bunların hiçbiri yetmiyor Ulu Önder’e dünyada birçok ülkenin kadınlara vermediği seçme seçilme hakkını 1934’te kadınlara veriyor. Kadın hakları sadece kadınların değil tüm toplumun gelişmesini ve ilerlemesini sağlar. Türk kadınına seçme seçilme hakkını sağlayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz.” ifadesini kullandı.

Editör: NURDAN AKBAŞ