Aralarında CHP Çorum İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz’ın da yer aldığı 81 il başkanı, ortak basın açıklaması yaptı.

İl Başkanları, Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın arkasında olduklarını bildirdi.

CHP’li 81 il başkanları ortak bildiriyle Özgür Özel ve Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ı hedef alan iddialara, “Atılan adi iftiraların karşısındayız” diyerek tepki gösterdi.

Açıklamada, “Halkımızın bizden beklediği gibi tek yürek olup çok çalışmaya devam edecek ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün partisini ilk genel seçimlerde mutlaka iktidar yapacağız” denildi.

“BİZLER İKTİDAR HEDEFİNE KİLİTLENDİK,

HİÇBİR GÜÇ YOLUMUZDAN ÇEVİREMEZ”

CHP’nin 81 il başkanının ortak açıklaması şöyle:

"Manisa Şehzadeler Belediye Başkanımız Gülşah Durbay’a atılan adi iftiraların karşısındayız. 18 yaşından bugüne dek cumhuriyet değerlerini savunmak için partimizin her kademesinde mücadele eden, gençlik kollarımızda yetişmiş, bizlerin yoldaşı ve kardeşi olan Gülşah Başkanımıza 81 il örgütü olarak sahip çıkıyor ve kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Gülşah Başkanımız gün geldi göz altına alınan genç yoldaşları için adliye önlerinde sabahladı, gün geldi partimize omuz vermek için çantasında bir kuru ekmek ile köy köy dolaştı. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Manisa’nın en zor ilçelerinden biri olan Şehzadeler’de belediye başkan adayımız oldu. Örgütümüzle birlikte Manisa’da canını dişine takarak çalıştı; genç kız kardeşlerinin rol modeli, çocukların Gülşah ablası, Manisalıların evladı oldu ve imkansız denileni başararak genç yaşında Şehzadeler Belediye Başkanı seçildi.

Gülşah Durbay, kadınların siyasette, iş hayatında ve karar alma mekanizmalarında daha aktif roller üstlenmesi gerektiğine inanan ve bu uğurda mücadele eden bir cumhuriyet kadınıdır. Türkiye’de kadınların kimlik mücadelesi her alanda olduğu gibi siyasetin de temel mücadelesidir.

İstanbul Sözleşmesi’nden haksız ve hukuksuz şekilde çıkılmasının ardından artan kadına yönelik şiddet vakaları hem fiziksel hem de psikolojik olarak daha da görünür hale gelmiştir. Kadına yönelik şiddetin bir türü olan psikolojik şiddet, sadece evlerin içinde değil siyasette ve iş hayatında kazanılan başarıların hazmedilememesi sonucu mücadele edilen başka bir konudur. Söz konusu saldırı tüm kadına yönelik şiddet olaylarında olduğu gibi politiktir ve sistematik bir yapının sonucudur.

Gülşah Başkanımızın verdiği büyük mücadeleler sonrasında zor bir hastalığa yakalandığını üzülerek öğrendik. Morale ve manevi güce en çok ihtiyaç duyduğu anda maruz kaldığı insanlık dışı saldırıyı kabul etmiyoruz. Gülşah Durbay, bütün gücü ve kararlılığı ile görevinin başındadır. Cumhuriyet Halk Partisi’nin neferleri ve yol arkadaşları olarak bizler de onun yanındayız.

Şu unutulmasın;

Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in liderliğinde girdiğimiz 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde 47 yıl aradan sonra Türkiye’nin birinci partisi olduk. Genel Başkanımızdan Anadolu’nun en küçük beldesindeki baba ocağında çay demleyen sade üyemize kadar tüm Cumhuriyet Halk Partililer omuzlarındaki ağır yükün farkındadırlar. Tıpkı 100 yıl önce olduğu gibi ülkemizi içinde bulunduğu siyasi, sosyal ve ekonomik buhrandan kurtaracak olan, milletimizin sarsılmaz iradesi ve bu iradeyi kendine güç kabul eden Cumhuriyet Halk Partililerdir.

Zor şartlar altında iktidar mücadelesi veren partimize, Genel Başkanımıza ve Belediye Başkanımıza karşı ahlaksızca saldıranların hangi siyasi partiye mensup olurlarsa olsunlar kişisel menfaatlerinden başka hiçbir şey düşünmeyen zavallılar olduğunu çok iyi biliyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi örgütleri olarak bu cinsiyetçi zihniyete karşı en ufak bir taviz vermeden mücadele etmeye devam edeceğiz.

Şunu herkes çok iyi bilsin ki; İktidar hedefine kilitlenmiş ve birbirlerine kenetlenmiş Cumhuriyet Halk Partilileri hiçbir güç yolundan çeviremeyecektir. 81 İl başkanı olarak tarihi bir yolculukta olduğumuzu ve bizi bu yoldan çevirmeye çalışacak odakların olduğunun ve olacağının bilincindeyiz. Bu yüzden Genel Başkanımıza veya herhangi bir partilimize gelebilecek her türlü saldırı ve itibarsızlaştırmaya karşı tek vücut olarak en sert ve net tavrı göstereceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın. Ne Genel Başkanımızı ne de herhangi bir yoldaşımızı karanlık odaklara ve onların kirli maşalarına kurban etmeyeceğiz.

Halkımızın bizden beklediği gibi tek yürek olup çok çalışmaya devam edecek ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün partisini ilk genel seçimlerde mutlaka iktidar yapacağız.”

Editör: HABER MERKEZİ