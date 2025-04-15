"MÜFETTİŞ NEREDE?" DİYE SORDU

Çorum’da ruhsat almak için başvuruda bulunduğu bina projelerinde usulsüzlük yaptığı iddiaları ile tutuklanan ve bir ay sonra serbest bırakılan müteahhit ve bu konu ile ilgili hazırlanan raporların gerçeği yansıtmadığını iddia eden Tuncay Yılmaz, “Yandaşınız, partizanınız, aynı vakfa mensup olduğunuz, ahbap çavuş ilişkisi içinde olduğunuz üniversiteniz, rant kavgasında olduğunuz müteahidiniz, rant elimden gidecek kaygısı içinde her tarafa saldıran yapı denetim firmalarınıza inat, bizler CHP Belediye Meclis Üyeleri olarak şehrin mal ve can güvenliği adına açıkladığınız hiç bir raporu ve beyanı ciddiye almıyoruz” dedi.

"SAYIN VALİM, ÇORUM HALKI KİME İNANACAK?"

Sosyal medya hesabı üzerinden Çorum Valisi Ali Çalgan'ın yapmış olduğu açıklamayı paylaşarak konuya ilişkin görüşlerini ifade eden Yılmaz, “Sayın Valimizin konu ortaya çıktığı anki açıklamaları hala tazeliğini korumakta, müfettişler tarafından inceleme yapılacağını kamuoyu ile paylaşan Sayın Valimize CHP Belediye Meclis Grubu adına soruyoruz: Çorum halkı neye ve kime inanacak; rapor bize ait değil diyen Belediye ye mi?

İnşaatlar sorunsuz diye ivedilikle rapor düzenleyen üniversiteye mi? Müfettiş istedik deyip süreç hususunda bir türlü Çorum Halkını şeffaf bir şekilde bilgilendirmeyen Valilik Makamına mı? CHP Belediye Meclis Grubu olarak Çorum Halkı adına soruyoruz? Yoksa kaderimiz mal ve can güvenliğimiz yazı turaya mı kaldı?” dedi. Yılmaz, konunun takipçisi olmaya devam edeceklerini söyledi.