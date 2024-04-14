31 Mart seçimlerinden sonra oluşan Çorum Belediye Meclisi’nin ilk olağan toplantısında CHP Meclis Üyesi Tuncay Yılmaz, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’a “ALİ olun” hatırlatması yaparak bir Belediye çalışanının seçim öncesi yaptığı paylaşıma tepki gösterdi.

Belediye Meclis Toplantısı’nda gündeme geçilmeden önce söz alarak kürsüye gelen CHP Belediye Meclis Üyesi Tuncay Yılmaz, “CHP Belediye Meclis Grubu tehdit ile susacak, korkacak bir grup değildir. 5 yıldır burada birlikte çalışıyoruz bunu daha öğrenemediniz mi?” dedi.

Çorum’da siyasi partilerin çok güzel bir seçim dönemi geçirdiğini ve karşılıklı hoşgörünün korunduğunu söyleyen Yılmaz, seçimden 18 saat önce bir belediye çalışanının sosyal medyadan yaptığı paylaşıma dikkat çekerek, toplumu kin ve nefrete sürükleyen bu şahısla ilgili bir soruşturma açılıp açılmadığını da sordu.

“Toplumu karpuz gibi ikiye bölen bir anlayışın kabul edilemez” diye konuşan Yılmaz, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’a da “ALİ olun” dedi.

Denetim Komisyonu raporuna yaptıkları itirazlara verilen “Camiye gelseydiniz lokum alırdınız” şeklinde olmasına da tepki gösteren Yılmaz, “Camiye, cemevine veya kiliseye. Kim nereye isterse oraya gider. Biz “lokum” diyoruz. Biz “camiye gidin” diyorsunuz. Bizim buradaki lokum sözümüz niye dağıtıldığına değil. Ranta dikkat çekmeye çalışıyoruz. Bu Belediyede zamanında çok rant döndü. Sizin ilk yıllarınızda bunun önü kesildi ve ALİ olduğunuzu ortaya koydunuz. Ancak son dönemde yeniden iş ranta döndü. Belediye’nin son 1 yılda 319 milyon TL borç ödemesi var. Uzun vadede ise 355 milyon TL ödemesi bulunuyor. Yani 675 milyon TL ödeyecek. Biz CHP grubu olarak doğruları söylemeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Belediye Başkanı Aşgın ise 2 bin 500’ün üzerinde çalışanları olduğunu, her belediye personelinin sosyal medya paylaşımlarını takip etmelerinin mümkün olmadığını vurguladı. Ancak, böyle bir durumla karşılaşmaları halinde gerekli önlemlerin alınacağını ifade eden Başkan Aşgın, Çorum'un adil, sevgi dolu ve hakkaniyetli bir yönetimle yönetilmesini amaçladıklarını dile getirdi.

Aşgın, mali konulara ise 18. Madde üzerinde yaptığı sunumla cevap vererek mali disiplini sağladıklarını söyledi.

(Volkan SINAYUÇ)



Editör: HABER MERKEZİ