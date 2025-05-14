Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili ve KİT Komisyonu üyesi Mehmet Tahtasız, Türkiye Elektromekanik Sanayi A.Ş. (TEMSAN) tarafından tarımsal sulamanın yanında, deprem ve sel gibi afetlerde kullanılmak üzere üretilen hibrit mobil enerji sisteminin bir prototipinin Çorum’da çürüyen mebran havuzları için kullanılabileceğini söyledi.

TEMSAN’ın bilanço ve netice hesaplarının görüşüldüğü KİT Üst Komisyonu Toplantısı’nda söz alan CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, TEMSAN Genel Müdürü Fatih Öztürk’e hitaben yaptığı konuşmada, “Çorum'da Kızılırmak akıyor, maalesef Çorumlu çiftçimiz bakıyor. Bu mobil enerji sisteminden çiftçimizin yararlanması ve diğer illere de örnek olması açısından Çorum’da kullanılırsa çiftçimiz size teşekkür eder” dedi.

HEP BİRLİKTE ÇORUM’A KAZANDIRALIM

Merkeze bağlı Eskiköy, Esençay, Arslanköy, Öksüzler, Acıpınar, Çalyayla, Kızılpınar, Salur, Karaburun köylerimizde sebze ve meyvelerin sulanması amacıyla yapılan mebran havuzunun yıllardır çürüdüğünü ifade eden Mehmet Tahtasız, şunları söyledi:

“Tarımsal sulama için bir membran havuz yapıldı ama daha sonra Kızılırmak'tan oraya su basmanın enerji maliyetinin yüksek olduğunu söylediler ve beş yıldır o havuza su basmadılar. Maalesef o membran havuz çürüyor. Milletin parası da çöpe gidecek. Çorum'un bu çürüyen membran havuzuna bir tane böyle örnek bir proje yapsak ve Kızılırmak’tan havuza su bassak çok iyi olur. Çorumlu çiftçilerimiz de size teşekkür eder.”

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, tarımsal sulama alanında kullanılan mobil enerji sisteminin Çorum’a kazandırılması için Valilik ve İl Özel İdare ile birlikte KİT Komisyonu üyesi olarak TEMSAN’a girişimde bulunabileceğini de sözlerine ekledi.

Editör: Haber Merkezi