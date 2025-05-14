Yaylacık Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin olağan üstü genel kurulu 25 Mayıs 2025 Pazar günü saat 15.00’te Çorum Hacıbektaş Veli Vakfı’nda gerçekleştirilecek.

Toplantıya, Avrupa Göpsenliler Yardımlaşma Dayanışma Kültür Derneği Eş Başkanı Şenol Özsoy (Fransa) ile Göpsen TV Yayın Yönetmeni Yalçın Çevik (Hollanda) de katılacak.

Dernek yönetiminden yapılan açıklamada, bu özel buluşmanın, “el ele, gönül gönüle vererek dayanışmayı büyütme” amacı taşıdığı belirtildi.

Toplantıda, yeni dönem hedef ve projeleri değerlendirilecek, Avrupa’da yaşayan Yaylacıklılarla iş birliği imkânları görüşülecek ve köyün gelişimi için ortak akıl ve çözüm önerileri tartışılacak.

Organizasyona yemek ikramı da dahil edilirken, katılım durumunun önceden bildirilmesi için Ercan Uçar (0531 974 26 19) ile bağlantı kurulabileceği duyuruldu.

“Bir olalım, iri olalım, diri olalım!” şiarıyla hareket eden dernek yönetimi, tüm Yaylacıklıları genel kurula davet etti.

Editör: Haber Merkezi