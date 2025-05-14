Çorum Eczacı Odası, “Bilimsel Eczacılığın 186. yıldönümü, Eczacılık Günü ve Haftası “kutlamaları çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün huzuruna çıktı.

Bilimsel eczacılığın 186. yıldönümü çerçevesinde 45. Bölge Çorum Eczacı Odası tarafından Atatürk Anıtı’nda tören düzenlendi. Çorum Eczacı Odası Başkanı Ecz. Erol Afacan, Yönetim Kurulu üyeleri ve oda üyesi eczacıların katıldığı törende ilk olarak Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu.

Saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı’nın okunduğu etkinliğe katılanlara teşekkür eden Afacan, tüm meslektaşlarının gününü kutladı.

Eczacıların reçeteyi sorgulayan değil, doğru tedaviyi yönlendiren; ilacı depolayan değil, akılcı ilaç kullanımını yöneten; maliyeti düşüren değil, sağlığı sürdüren birer sağlık danışmanı olduğunu kaydeden Afacan, “Ancak eczacılık mesleği bugün, ekonomik sürdürülebilirlikten ilaca erişim krizlerine kadar çok sayıda yapısal sorunla karşı karşıyadır. Bu nedenle eczacıların talepleri, yalnızca bir meslek grubunun değil, toplumun sağlık hakkının sesidir.

Güçlü bir sağlık sistemi; yalnızca hastane yatırımıyla değil, ilaca zamanında ve doğru şekilde ulaşılabilen, yaygın ve güçlü bir eczacılık sistemiyle mümkündür” dedi.

Editör: Haber Merkezi