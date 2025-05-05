TOKİ Başkanı Mustafa Levent Sungur ve TOKİ’nin üst düzey yetkililerinin hazır bulunduğu toplantıda söz alan CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, TOKİ Başkanı ve yetkililerini Çorum’daki konutları yerinde incelemeye davet etti.

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, “TOKİ tarafından yapılan konutlar oy devşirme aracı olarak kullanılmamalı. TOKİ Slimkent'in temeli 2018’de atıldı. Teslim tarihi defalarca ertelendi. Sonrasında şova dönüşen anahtar teslim töreni düzenlendi. Bu anahtar teslim töreninde belediye başkanı var, AK Parti Milletvekilleri vardı ama bir tane TOKİ yetkilisi yoktu. Vermiş olduğunuz sözleri yerine getirin. Konutları teslim ettikten sonra firmayla insanları baş başa bırakmayın, o insanların sorunlarını lütfen dinleyin. Sizi Çorum TOKİ Silimkent'e özellikle davet ediyorum. Bir yetkili gelirse özellikle Cuma gününe denk getirirseniz hep beraber gidelim, oradaki sorunları beraber çözelim” dedi.

ŞİKÂYETLERİ SIRALADI

TOKİ Slimkent konutlarının teslimatından sonra onlarca sorunun ortaya çıktığını, bu sorunların dile getirilmesi için defalarca ziyaret ettiğini ifade eden CHP Çorum Milletvekili ve KİT Komisyonu üyesi Mehmet Tahtasız, şunları söyledi:

“TOKİ Slimkent konutlarını yapan firma 3 defa iflas etti. Ama ne hikmetse her seferinde aynı firma ile çalışmaya devam edildi. Özellikle Slimkent'teki TOKİ binaları çok kötü bir durumda. Sürekli gündeme getirmemize rağmen mağduriyet yaşayan vatandaşlarımızın sorunları çözülmüyor. Slimkent TOKİ'de oluşturulan yönetimden konut sahipleri şikâyetçi. Yönetimle ilgili TOKİ mutlaka devreye girmeli, gerekli adımları atmalıdır. Binalarda pay ölçer olmasına rağmen sistem halen kurulmamış. Bazı binalarda, daire içlerinde özellikle tuvaletlerde sifonu çektiğinizde aşağıya su kaçırıyor. Yukarıdaki banyo yaptığında alt kattaki daireye su akıyor. Bina dışına yapılan yağmur oluklarından binaya sızan su dairelerin yalıtımı düzgün olmadığından dolayı konutlar su alıyor. Temizlikler sürekli, düzgün yapılmıyor. İki ayda bir temizlik yapılıyor ama buna rağmen de ciddi para toplanıyor. Yaklaşık 2 yıl önce anahtar teslim töreni yapıldı ancak halen çevre düzenlemesi yapılmadı. Çevre düzenlemesi acilen yapılmalı. Okul yok, sağlık ocağı yok. Tüm bu eksikler bir an önce giderilmeli.”

Mehmet Tahtasız, konuşmasında Akkent TOKİ konutlarına da değinerek, Akkent TOKİ konutlarının bir siyaset malzemesi olarak yanlış zemine inşa edildiğini bu konutlarda acilen yapı ve zemin denetimi yapılması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Editör: Haber Merkezi