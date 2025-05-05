CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen anma töreninin ardından 1 kişinin yumruklu saldırısına uğraması Çorum'da protesto edildi.

CHP İl Başkanlığı tarafından Kadeş Barış Meydanı'nda düzenlenen eylemde bir araya gelen topluluk saldırıyı kınadı.

CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, Sırrı Süreyya Önder’e rahmet dileyerek başladığı basın açıklamasında, Özel’e düzenlenen saldırının bu ülkenin en kadim geleneği olan cenaze dayanışmasını kirlettiğini dile getirdi.

Genel Başkanları Özgür Özel’in karanlık bir zihniyetin taşıyıcısı olan bir suç makinesi tarafından alçakça saldırıya uğradığını hatırlatan Solmaz, “Bu saldırı şahsi bir saldırı değil, siyasi bir amaca hizmet etmektedir. Bu saldırı ; milletin iradesine, halkın umuduna, Türkiye’nin geleceğine yapılmıştır!” dedi.

Saldırının hedefinin kendinden olmayan herkese duyulan tahammülsüzlüğün sonucu olduğunun altını çizen Solmaz, aynı zamanda bu saldırının ülkeyi yıllardır öfkeyle yönetenlerin, insanları kutuplaştıran, karşı karşıya getiren ve her eleştireni düşmanlaştıran bir anlayışın ürünü olduğunu savundu.

BU SALDIRI "YA BENDENSİN YA DÜŞMANSIN" ANLAYIŞININ SONUCU

Bugün yaşananların bir tesadüf olmadığını; uzun süredir işlenen bir siyasetin sonucu olduğunu vurgulayan Solmaz, şu ifadelere yer verdi: “Her fırsatta "ya bendensin ya düşmansın" diyen bir dilin, toplumun ortak hafızasını tahrip eden, muhalefeti düşmanlaştıran, ötekini suçlu gösteren bir anlayışın sonucudur. Bu anlayışı temsil eden tek adam rejiminin başındaki kişi, yıllardır toplumsal fay hatlarını kaşıyarak siyaset yapıyor. Kimi zaman etnik kimlikleri, kimi zaman mezhepleri, kimi zaman yaşam tarzlarını birbirine kırdırarak, bu ülkenin evlatlarını karşı karşıya getirerek var olmaya çalışıyor. Ama bilinsin ki: Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz, bu ülkenin kurucu partisiyiz. Biz bu toprakların en güçlü harcını, "yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine" ülküsüyle yoğurmuş bir geleneğin taşıyıcısıyız.”

“KORKUYU YENECEK OLAN HALKTIR”

“Biz kardeşlik kazanacak dedikçe, onlar saldırttılar.” diyen Solmaz, “Biz demokrasi kazanacak dedikçe, onlar karanlığı örgütlediler. Ama unutmasınlar: Korkuyu yenecek olan halktır. Nefreti yenecek olan sevgidir. Ve baskıyı yenecek olan örgütlü halkın gücüdür! 19 Mart’ta, Ekrem İmamoğlu’na yönelik siyasi darbe girişimiyle başlayan sürecin, bugünkü cenaze töreninde ulaştığı nokta, iktidarın kin ve korku siyasetini hangi noktaya taşıdığını göstermektedir. Türkiye’yi bu karanlığa mahkûm etmeye çalışanlara sesleniyoruz: Cumhuriyet Halk Partisi korkmaz, sinmez, geri çekilmez!” diye konuştu.

“SANDIĞI ÖNÜMÜZE, ADAYIMIZI YANIMIZA İSTİYORUZ”

CHP’nin Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Kuvayı Milliye ruhuyla kurulduğuna dikkati çeken Solmaz, şöyle devam etti: “Bizler halkın alın terinden, vicdanından, iradesinden doğan bu büyük partinin neferleriyiz. Bizim tarihimizde boyun eğmek yoktur! Biz buradayız! Türkiye'nin her yerinden tek bir sesle haykırıyoruz: Ülkemizin AKP iktidarıyla kaybedecek bir tek günü dahi yoktur! Genel Başkanımız Özgür Özel'in ve Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu’nun arkasında dimdik duruyoruz. Sandığı önümüze, adayımızı yanımıza istiyoruz!”

YURTTAŞLARI MEYDANLARA DAVET ETTİ

Solmaz, tüm halkı meydanlara, stantlara ve dayanışmaya davet ederek, “Bu ülkeye yeniden umudu getirecek olan bizleriz! Çünkü biz bu ülkenin geleceğiyiz. Çünkü biz umudu büyütmeye, memleketi bu zorbalıktan kurtarmaya yeminliyiz. Bu yüzden diyoruz ki kurtuluş irademizde, iktidar milletimizdedir! Yaşasın milletin iradesi! Yaşasın demokrasi mücadelemiz! Yaşasın cumhuriyet halk partisi!” ifadesini kullandı.