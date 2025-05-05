Olay karşısında üzgün ve öfkeli olduklarını belirten Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada duruma sert tepki gösterdi.

“Çocuk parkına zarar vermek… Nereden baksan iğrenç bir hareket.” diyen Başkan Aşgın, belediye olarak zarar gören parkın kısa sürede onarılacağını ifade etti.

Ancak asıl sorunun fiziksel değil, vicdani olduğuna dikkat çeken Başkan Aşgın, “Biz parkımızı onaracağız ama bunu yapanların karakter ve kalpleri zor onarılır. Çok yazık.” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Olayla ilgili denetim ve takibin süreceğini belirten Halil İbrahim Aşgın, kamu malına zarar verilmesine asla göz yumulmayacağının altını çizdi: “Devletin, milletin malına; yavrularımızın oyuncağına zarar verilmesine izin vermeyiz.”

Öte yandan denetim sırasında parkta bulunan çocukların duyarlılığı ve yaklaşımı da Başkan Aşgın’ı mutlu etti. Çocukların örnek davranışlarını övgüyle anlatan Halil Aşgın, “Bu ülkenin sizin gibi pırlanta evlatlara fazlasıyla ihtiyacı var çocuklar. Sizleri çok seviyoruz.” diyerek minik hemşehrilerine teşekkür etti.

Olayla ilgili inceleme ve kamera kayıtlarının incelenmesi sürerken parkın onarımı için Belediye Başkanı Aşgın tarafından Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat’a; park civarında akşam saatlerinde belli zamanlarda denetim yapılması için de Zabıta Müdürü İrfan Göyhan’a direktif verdi.