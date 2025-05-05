Çorum Devlet Tiyatro Salonu’nda 8 Mayıs 2025 Perşembe günü saat 19.00'da yapılacak panelin moderatörlüğünü ise Çorum Emek ve Demokrasi Platformu Sözcüsü Avukat Ahmet Özdel yapacak.

Panele konuşmacı olarak; Hacı Bektaşi Veli Kültür Vakfı Genel Başkanı Ercan Geçmez, 27. Dönem HDP Milletvekili, HDK Eş Sözcüsü Ali Kenanoğlu ve CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal katılacak.

Alevi Bektaşi Federasyonu ve Çorum Emek ve Demokrasi Platformu tarafından yapılan açıklamada; “Tüm Çorumlu hemşehrilerimizi düzenleyeceğimiz panele katılmalarını bekliyoruz” denildi.

Editör: NURDAN AKBAŞ