1 Ocak 2025 tarihi itibarıyla sigortalı personel çalıştıran iş yerlerinde iş güvenliği uzmanı bulundurma zorunluluğuna hizmet sektöründe şoför çalıştıran nakliyeci esnafı da dâhil edildiğini vurgulayan Mehmet Tahtasız, “Bu karar vergi, akaryakıt, sigorta giderleri altında ezilen nakliyeci esnafını çok zora soktu. Nakliyeciler mesleğini araçlarıyla icra ederken yasada belirttiği gibi bir iş yeri yoktur. Dolayısıyla, nakliyeci esnafının iş güvenliği yük alıp, yük indirdiği işyerlerinin sorumluluğunda olmalı. Bu yanlış karardan derhâl vazgeçilmeli” dedi.

“VERGİ MEMURLARI ESNAFIN KASASINA ÇÖKTÜ”

“5'li çetelerin milyarlık borçlarını silen iktidar, vergi memurları aracılığıyla küçük esnafın kasasına çöktüğünü” dile getiren CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, şunları söyledi:

“Zorlu ekonomik koşullarda ayakta kalma mücadelesi veren küçük esnafın kazancının büyük kısmı çeşitli tanımlar altında vergilendiriliyor fakat son günlerde yapılan baskınlarla küçük esnaf canından bezdiriliyor. Her şeyi bitirdiniz, gözünüzü küçük esnafın kasasına mı diktiniz? AKP iktidarı olarak önce 5'li çetelerden sildiğiniz vergi borçlarının tahsil edin, küçük esnafın, gariban halkımızın ekmeğinden, aşından, boğazından elinizi çekin.”

Editör: HABER MERKEZİ