Geçtiğimiz günlerde kar yağışının görüldüğü Çorum'da önümüzdeki günler nasıl bir hava durumu etkili olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre hava sıcaklığında önemli bir değişikliğin olmayacağı ve mevsim normallerinin altında seyretmeye devam etmesi bekleniyor.

Bugün Çorum'da sisli bir hava hakim. Sıcaklık 6 derece, en düşük sıcaklık ise -4.

Haftasonu da sisli olması beklenen Çorum'da cumartesi günü sıcaklığın 9 derece, en düşük sıcaklığın -3 olması bekleniyor. Pazar günü ise sıcaklık 10, en düşük sıcaklık 0 derece.

ÖNCE YAĞMUR SONRA KAR

17 Şubat Pazartesi günü Çorum'da yağmur beklenirken, 18 Şubat Salı günü ise kar yeniden Çorum'a geliyor. Salı günü sıcaklığın 3, en düşük sıcaklığın ise 1 derece olması bekleniyor.

Çarşamba günü de ilimizde kar yağışı bekleniyor.

Editör: NURDAN AKBAŞ