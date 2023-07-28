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Tahtasız, “25 yıl önce havaalanı yapmak için Çorum’a niyet edildi, Yozgat’a kısmet oldu. AKP iktidarı Çorum’a üvey evlat muamelesi yapıyor. Çorum’a verilen sözlerin hiçbiri tutulmadı. Yapamazsa AKP yapamaz” dedi.

İktidar tarafından Çorum’a onlarca söz verildiğini hemen hiçbirinin tutulmadığını vurgulayan CHP Çorum Milletvekili Tahtasız, şunları söyledi:

ÇORUM HAVAALANINI BÖRTÜ BÖCEK KULLANIYOR

“Yozgat Havalimanı’nın temeli 2018 yılı Haziran ayında atıldı. Yapılan açıklamaya göre alt yapının yüzde 95’i tamamlandı. AKP Yozgat Milletvekilleri ve Yozgat Belediye Başkanı havalimanına giderek incelemede bulunuyor, haklı bir böbürlenme ile Çorumlular’ı da bu havalimanını kullanmaya davet ediyor. 1997 yılında inşasına başlanan Çorum Havaalanı’nı ise börtü böcek kullanıyor. Temeli atılmış, üzerini otlar bürümüş, çürümeye terk edilmiş bir havaalanımız var. Çorumlular verilen sözlerin tutulmasını bekliyor. Yozgat’tan havalanan uçakları havada izlemek istemiyor. Çorumlular Havaalanı’nı, hızlı treni, Polis Moral Eğitim Merkezi’ni, acemi birliğini, devlet hastanesini, demir yolu projesini, yapımına başlanan ama tamamlanamayan tarımsal sulama projelerinin, barajların, ilçe yollarının bitirilmesini bekliyor. Verilen sözlerin tutulmasını istiyor.”

ZAM HÜKÜMETİNE ÇAĞRI

Çorum’un sanayi ve turizminin canlandırılması noktasında çağrı yapan Mehmet Tahtasız, sözlerini şöyle tamamladı:

“Zam hükümetinin milletvekillerini, belediye başkanını göreve çağırıyorum. Sayın Valimizi, STK’ları, iş insanlarını, kanaat önderlerini göreve davet ediyorum. Çorum için birlikte çalışalım. Havaalanı, demir yolu başta olmak üzere devlet hastanemizi, ilçe ulaşım yollarımızı, tarımsal sulama göletlerimizi bitirelim. Çorum’un tarımını, turizmini, sanayisini canlandıralım” diye konuştu.