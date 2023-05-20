Çorum’da sel sele karışırken, bardaktan boşalırcasına yağmur yağarken yürüyüşe ara vermeyen CHP’liler, Atatürk Anıtı’na kadar yürüyerek burada saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı’nı okudu.

19 MAYIS RUHU YAŞATILDI

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da kurtuluş mücadelesi için Samsun'a çıkmasının 104. yıldönümü tüm Türkiye'de coşkuyla kutlanırken, Çorum’da da Cumhuriyet Halk Partisi tarafından yürüyüş düzenlendi.

Bahabey Caddesi İpek Taksi kavşağından başlayan yürüyüş, Atatürk Anıtı’na kadar devam etti.

Ellerinde Türk bayrakları ile sloganlar ve marşlar eşliğinde yürüyüş yapan katılımcılar, 19 Mayıs coşkusunu yaşayarak, Ulu Önderimiz Atatürk’ü bir kez daha saygı ve özlemle andı.



YAĞMURA RAĞMEN

Yürüyüş başladıktan itibaren kısa bir süre sonra yağmura yakalanan katılımcılar, şiddetli yağışa aldırış etmeden yürüyüşüne devam etti. Coşkulu bir yürüyüş sonunda Atatürk Anıtı’na ulaşan katılımcılar, burada yapılan konuşmaların ardından saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı’nı okudu.

Cumhuriyet sevdalıları, Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na 28 Mayıs seçimlerini kazandırmak için söz verdi.

YOĞUN KATILIM OLDU

Yürüyüşe Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız ve eşi Perinay Gazioğlu Tahtasız, CHP İl Başkanı Ümit Er, İYİ Parti İl Başkanı Erkan Yıldız, Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar, CHP Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, DEVA Partisi Merkez İlçe Başkanı Necati Burak Peker, DEVA Partisi Milletvekili Aday Adayı Zehra Benli, Oğuzlar önceki dönem Belediye Başkanı Orhan Ateş, Aşdağul önceki dönem Belediye Başkanı Dursun Uzunca, Atatürkçü Düşünce Derneği Şube Başkanı Uğur Demirer, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, CHP İl ve Merkez İlçe Yönetimi, Kadın ve Gençlik Kolları yöneticileri, belediye meclis üyeleri, il genel meclis üyeleri, partililer ve vatandaşlar katıldı.

“ENGEL TANIMIYORUZ”

Atatürk Anıtı’nda toplanan katılımcılara yağmur altında seslenen Milletvekili Mehmet Tahtasız, tüm halkın 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutlayarak, katılımları için teşekkür etti.

Tahtasız, “İnanıyorum ki gençlerimiz, aynı azim ve kararlılıkla Cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandıracağımız yarınların da yılmaz savunucusu olacaktır” dedi.

CHP İl Başkanı Ümit Er ise “Bizleri yağmur durduramaz, hiçbir engel durduramaz. Hak, hukuk, adalet mücadelesi veren tüm halkımızı 28 Mayıs’ta sandık başına davet ediyoruz” ifadesini kullandı.