CHP heyeti, Milletvekili Mehmet Tahtasız, İl Başkanı Dinçer Solmaz, İl Genel Meclisi Grup Başkanvekili Sadettin Akgül, Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Arslan Kaya, İl Genel Meclisi üyesi Ömer Boyraz ve İl Genel Meclisi ve KÖYDES üyesi Veli Uysal’dan oluştu.

Ziyarette, Çorum’un mevcut sorunları ve gelecekteki yatırım projeleri detaylı bir şekilde ele alındı. CHP heyeti, Valilikle işbirliği içinde yürütülebilecek projeler ve çözüm önerileri üzerine görüş alışverişinde bulundu.

Editör: KEMAL YOLYAPAR