Alınan bilgiye göre ilçeye bağlı Karalargüney Köyün'de ikamet eden İ.A.(59), yaylada hayvan otlattığı sırada uçurumdan yuvarlandı.
Yakınları uzun süre haber alamadıkları İ.A.'yı, uçurumun dibinde hareketsiz halde buldu.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Bilinci kapalı halde düştüğü yerden kurtarılan İ.A., sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
EntübE olduğu öğrenilen İ.A.'nın tedavisi yoğun bakımda sürüyor.
Editör: TUGAY GÖKTÜRK