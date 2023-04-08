CHP Çorum İl Örgütü, 14 Mayıs 2023 seçimleri öncesi Oğuzlar’da halkın sorun ve taleplerini dinleyerek, Millet İttifakı’nın iktidarı için destek istedi. İl Başkanı Ümit Er, Milletvekili Aday Adayları; Mehmet Tahtasız, Burçin Solmaz Polat, Orhan Ateş, Talip Eken, İl Kadın Kolları Başkanı Kamile Anar, Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Hanim Ergül, İl Yönetim Kurulu Üyeleri, Kadın Kolları Üyeleri ve bazı partililer ilçe ziyaretleri kapsamında Oğuzlar halkı ile buluştu.

Oğuzlar İlçe Başkanı Süleyman Şenol, İlçe Kadın Kolları Başkanı Düriye Evkaya ve parti yönetimi tarafından karşılanan CHP heyeti, ilk olarak sandık kurulu eğitimine katıldı. Daha sonra ise gruplar halinde ilçe pazarı gezilerek, esnaf ziyaretlerinde bulundu.



CHP Kadın Kolları yönetici ve üyeleri ile Milletvekili aday adayı Burçin Solmaz Polat, pazar ve esnaf ziyaretinin ardından ceviz fabrikasını ziyaret ederek burada çalışan kadınlarla sohbet etti. Ziyaretler sırasında hem sorunlar sahada tespit edildi, hem de CHP’nin aile destek sigortası hakkında broşürler dağıtıldı.

CHP İl Başkanı Ümit Er, Milletvekili aday adayları Mehmet Tahtasız, Orhan Ateş ve Talip Eken ile İlçe Başkanı Süleyman Şenol ile birlikte esnafın ve halkın görüşlerini aldı.

CHP İl Başkanı Ümit Er, Milletvekili Aday Adayları hem Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, hem de parlamentoda çoğunluğun sağlanması, Millet İttifakı’nın iktidara getirilmesi için destek istedi.

CHP heyeti, Oğuzlar’da yoğun ilgiyle karşılandı.

(Haber Merkezi)