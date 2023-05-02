Konu hakkında açıklamada bulunan CHP Çorum Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, 14 Mayıs seçimleri için binlerce öğrencinin otobüs bileti alarak oy kullanmaya gitmek zorunda olacağını belirterek, öğrencilerin ekonomik gücünün bilet ücretlerini karşılamaya yetmeyeceğini söyledi.

Tokgöz, “Bu sorunu ortadan kaldırmak için CHP Genel Merkez Gençlik Kollarımız tarafından 14 Mayıs günü gerçekleşecek seçimlerde ikamet ettiğiniz şehre giderek oy kullanmanızın önündeki ekonomik engellerin ortadan kaldırılması amacıyla 'Demokrasi Bileti' kampanyasını hayata geçirmiş bulunuyoruz. Bu kampanya ile hedefimiz tüm gençlerimizin sandığa gitmesini ve iradesini göstermesini sağlamaktır" dedi.

Ulaş Tokgöz ayrıca, demokrasibileti.org internet sitesinden kampanyaya destek olunabileceğini kaydederek, “Her bağış, bir bilet demektir. Haydi Türkiye!” ifadelerine yer verdi.

(Haber Merkezi)