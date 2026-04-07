MECİTÖZÜ’NDE YOĞUN KATILIMLI TOPLANTI

İlk olarak Mecitözü İlçesi’nde “Danışma Kurulu” düzenlendi.

Toplantıya; İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, Milletvekili Mehmet Tahtasız, Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar, 22. Dönem Çorum Milletvekili Av. Feridun Ayvazoğlu, Merkez İlçe Başkanı Resul Yiğitoğlu, Mecitözü İlçe Başkanı Ahmet Bilgin, önceki dönem il başkanlarından Cengiz Atlas, İl Yönetim Kurulu Üyeleri, İl Genel Meclisi Üyeleri; Ömer Boyraz, Atiye Yaşar ile partililer katıldı.

Toplantıda İl Başkanı Solmaz, Milletvekili Tahtasız, Belediye Başkanı Aylar, İlçe Başkanı Bilgin birer konuşma yaparken, daha sonra partililer söz aldı.

Toplantıda parti çalışmaları, yaşanan sorunlar, çözüm önerileri ve geleceğe yönelik hedef ve projeler ele alındı.

CHP heyeti, Mecitözü Belediyesi’ni de ziyaret ederek Başkan Veli Aylar’dan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

ORTAKÖY’DE PARTİ ÇALIŞMALARI DEĞERLENDİRİLDİ

CHP’li yöneticiler, daha sonra ise Ortaköy İlçesine geçti.

Ortaköy’de düzenlenen toplantıya ise; İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, Milletvekili Mehmet Tahtasız, Ortaköy İlçe Başkanı Çelebi Ardıç, İl Genel Meclisi Grup Başkanvekili Veli Uysal, İl Genel Meclisi Üyesi Dursun Uzunca, İl ve Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, Belediye Meclisi Üyeleri ile partililer katıldı.

CHP’nin Danışma Kurulu Toplantıları; 7 Nisan Salı günü ise Laçin, Oğuzlar ve Dodurga ile devam edecek.

CHP Çorum İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, “Birlikte değerlendirecek, birlikte güçlenecek, birlikte başaracağız” dedi.

Solmaz, “Örgütümüzün birlik ve beraberliğini güçlendirecek, yerelde yürüttüğümüz çalışmaların değerlendirileceği, görüş ve önerilerin paylaşılacağı İlçe Danışma Kurulu Toplantılarımız kapsamında; yol arkadaşlarımızla bir araya gelmeye devam ediyoruz.

Demokratik katılım anlayışımızla, örgütümüzün her kademesindeki üyelerimizin katkı ve önerilerini önemsiyor; Çorum’umuzun ve ilçelerimizin geleceği için hep birlikte çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR