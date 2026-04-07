Mevcut ÇESOB Başkanı Recep Gür ile Elektrik ve Su Tesisatçıları Odası Başkanı Erol Bozkurt'un Birlik Başkanlığı için yarışacağı Genel Kurul, 1 Mayıs Cuma günü saat 10.00’da ÇESOB Konferans Salonu’nda düzenlenecek.

Çorum merkez ve ilçelerde faaliyet gösteren 40 esnaf odası başkanı ve oda yönetim kurulu üyelerinin oy kullanacağı Genel Kurul'da Birlik Başkanı'nın yanı sıra 7 Yönetim Kurulu üyesi, 3 Denetim Kurulu üyesi ve 3 Disiplin Kurulu üyesi de belirlenecek.

ÇESOB Başkanı Recep Gür, Genel Kurul'un şimdiden tüm esnaf ve sanatkârlara hayırlı olmasını dileyerek, Çorumlu esnafa yakışır bir Genel Kurul süreci geçirmeleri temennisinde bulundu.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ