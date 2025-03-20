Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum İl Başkanı Dinçer Solmaz, yaptığı açıklamada hukuksuzluğa karşı ortak duruş sergileyeceklerini belirterek, vatandaşları dayanışmaya davet etti.

Dinçer Solmaz’ın açıklamasına göre, CHP öncülüğünde düzenlenecek protesto yürüyüşü, bu akşam saat 20.00’de Yeşil Fırın önünde başlayacak ve Kadeş Barış Meydanı’na kadar devam edecek.

Solmaz, “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz! İBB Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu’nun hukuksuzca gözaltına alınması nedeniyle tüm halkımızı bu yürüyüşe davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.