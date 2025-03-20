Kalıpcı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ile birlikte 86 kişinin gözaltına alınmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Baro Başkanı Kalıpcı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, gelişmeleri Çorum Barosu olarak yakından takip ettiklerini dile getirdi.

Turan Kalıpcı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “19 Mart 2025 sabahı yaşanan gelişmeleri, Anayasamızın vazgeçilmez ilkelerinden olan hukuk devleti ilkesi, hukukun üstünlüğü ve masumiyet karinesi çerçevesinde, ilk andan itibaren Çorum Barosu olarak hassasiyetle takip etmekteyiz.

Kişilerin suç şüphesi nedeniyle soruşturulma süreçlerinin hukuk kurallarına uygun ve siyasi etkilerden bağımsız şekilde yürütülmesi zorunludur. Seçilmiş yöneticilerin gözaltına alınması, tutuklanması ve yerlerine kayyım atanması, Türkiye Cumhuriyeti’nin demokratik hukuk devleti olma vasfını zedelemekte, masumiyet karinesine tehdit oluşturmaktadır.

Hukukun üstünlüğünü, yargının bağımsızlığını, insan hak ve özgürlüklerini her koşulda savunmaya devam edeceğimizi meslektaşlarımıza ve kamuoyuna saygıyla duyururuz.”

Editör: HABER MERKEZİ