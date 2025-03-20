Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, “2025 Aile Yılı” kapsamında önemli bir etkinlik düzenledi. İl Müdürlüğü Kadın Hizmetleri Birimi koordinasyonunda, evlilikte 31. yılını dolduran Yazıcı ailesi, Vali Ali Çalgan'ın eşi Halide Çalgan, Vali Yardımcısı Yeliz Mercan, İl Müdürü Sahit Aydın, Şube Müdürleri Atiye Kayalar ve Şemsi Dayı tarafından ziyaret edildi.

Ziyarette, aile kurumu ve evlilik birlikteliğinin önemi vurgulandı. Ayrıca, güçlü ve sağlıklı bir ailenin dinamikleri ile uzun süre devam eden evliliklerin nitelikleri üzerine değerlendirmelerde bulunuldu. Yazıcı ailesi, uzun süreli birlikteliklerinin getirdiği tecrübeleriyle örnek gösterilerek tebrik edildi. İl Müdürü Aydın sağlıklı aile yapısının korunması ve geliştirilmesi için çalışmalarını sürdüreceğini duyurdu.

Editör: HABER MERKEZİ