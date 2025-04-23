İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün çelenk sunumunun ardından gerçekleştirilen törene CHP İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, Merkez İlçe Başkanı Av. Utlu Ulaş Taşar, CHP İl ve Merkez İlçe Yönetimi, CHP Kadın ve Gençlik Kolları yöneticileri, belediye meclis üyeleri, il genel meclis üyeleri ile yurttaşlar katıldı.

Atatürk Anıtı’na sunulan çelengin ardından kısa bir konuşma yapan İl Başkanı Solmaz, 23 Nisan 1920 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kurulmasıyla birlikte cumhuriyetimizin ilan edilmesi yolunda özgürlük ve bağımsızlığımızın temellerinin atıldığını belirterek, 23 Nisan’ın milletimizin tutsaklık zincirlerini kırarak, tarih sahnesine çıktığı ve egemenliği kendi eline aldığı gün olduğunu vurguladı.

Konuşmasının devamında millet iradesinin engellendiğini kaydeden Solmaz, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın, TİP Hatay Milletvekili Can Atalay’ın ve birçok siyasetçisinin cezaevine konulduğunu söyledi.

CHP olarak İmamoğlu’nun serbest bırakılması amacıyla başlattıkları imza kampanyasının devam ettiğini belirten Solmaz, millet iradesinin önünde hiçbir gücün duramayacağını kaydetti.

Editör: Haber Merkezi