“Depremzedeler Üşümesin” sloganıyla daha önce Malatya – Doğanşehir’e 1 TIR dolusu odun gönderen CHP Çorum İl Başkanlığı, bugün 2 TIR odun daha gönderdi. Bu arada Malatya – Doğanşehir’e gönderilen yakacak yardımları yerine ulaştı.

CHP İl Başkanı Ümit Er, yeni gönderilen TIR’ların birisinin İl Başkanlığı, diğerinin ise Oğuzlar İlçe Başkanlığı tarafından toparlanarak yüklendiğini bildirdi. Ümit Er’in Ankara’da CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal’ın cenaze törenine katılması nedeniyle bugünkü TIR’lar Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, İl ve Merkez İlçe yöneticileri ile partililer tarafından yüklenerek bölgeye gönderildi.

Oğuzlar İlçe Başkanlığı’nın TIR’ı Adıyaman’a gönderilirken, Çorum İl Örgütü’nün TIR’ı da Malatya’ya uğurlandı. Kampanya çerçevesinde daha önce gönderilen 2 TIR dolusu kıyafet, gıda, temizlik ve çeşitli malzemelerden oluşan yardımların ardından şimdi de 3 TIR odun gönderilmiş oldu.

CHP İl Başkanı Ümit Er, odun yardımlarının toparlanması sırasında kendilerine destek olan muhtarlara, esnafa, parti yöneticilerine ve hayırsever vatandaşlara teşekkür etti.

(Haber Merkezi)

