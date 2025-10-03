CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz ve partililerle İlçe Seçim Kurulu’na giden Yiğitoğlu, mazbatasını aldı.

CHP Merkez İlçe Başkanlığına seçilen Resul Yiğitoğlu’nun yönetim kurulu listesinde şu isimler yer aldı:

“Cengiz Akdikmen, Fadime Akse, Kıvanç Azman, Melis Çaşak, Ferhat Demirci, Mustafa Eker, Hanim Ergül, Duygu Ergün, Muharrem Gökay, Hüseyin Gökkaya, Yağış Ulaş Fırat Ilıman, Serkan Kaya, Nurcan Öncel, Elif Kübra Pamuk, Sinan Şahin, Volkan Şanan.”

Mazbata töreninde konuşan CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, önceki başkan Utku Ulaş Taşar ve ekibine bu zamana kadar verdiği emeklerden dolayı teşekkür ederek, “Bu süreçte partimize verdiği büyük emeklerden dolayı Utku Ulaş başkanımıza ve yönetimine teşekkürü bir borç biliyoruz. Bu bir bayrak değişimi. Utku başkanımız ve yönetimi bu parti için çalışmaya devam edeceğini biliyoruz. Seçim bitti artık liste rengi kalmaksızın birlik ve beraberlik içinde iktidara yürüyeceğiz.” dedi.