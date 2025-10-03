Çorum Valiliği ve Çorum Belediyesi Boğacık Köyü'nde zor şartlar altında yaşayan Şerife Erol'un durumuna duyarsız kalmadı. Çorum Belediyesi, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından yaşlı kadına yardım eli uzatıldı.

Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, Belediye Sosyal Yardım İşleri Müdürü Fatih Sak, Çorum Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü uzmanlarından oluşan bir ekip, Şerife Erol'un yaşadığı Boğacık Köyü'ndeki evinde incelemelerde bulundu.

Huzurevinden kendi isteği ile ayrıldığını ve yeniden huzurevine dönmek istemeyen Şerife Erol, emekli maaşı olduğunu ancak varisi olan bir yakını tarafından maaşının çekildiği halde kendisine verilmediğini söyledi.

Huzurevine yerleştirilmesiyle ilgili teklifi kabul etmeyen Şerife Erol’un ihtiyaçlarının karşılanması, yaşam koşullarının iyileştirilmesi ve gerekli sosyal desteklerin sağlanması için çalışmalar başlatıldı.

Çorum Belediyesi, Çorum Valiliği ve ilgili kurumların iş birliğinde yürütülecek süreçle birlikte Şerife Erol’un yaşamını daha sağlıklı ve güvenli koşullarda sürdürebilmesi için gerekli tüm adımlar atılacak.

Muhabir: Haber Merkezi