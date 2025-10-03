Çorum’un tanınmış iş insanlarından Hüseyin Kaltakçı (70), bu sabah saat 09.41’de beyin kanseri tedavisi görmekte olduğu Çorum Özel Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

Yasemin Kaltakçı’nın eşi, Aslan Medikal Sahibi Murat Kaltakçı ile Gözde Sıkı’nın babaları, Ogül Kaltakçı ile MKS Kompozit Makina Sanayi Sahibi Kürşat Sıkı’nın kayınpederleri olan Hüseyin Kaltakçı’nın cenazesi, yarın (4 Ekim 2025 Cumartesi günü) Akşemseddin Camii’nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra Ulumezar’da toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.

Muhabir: Haber Merkezi