Geçirdiği rahatsızlık sonucu 17 yaşında hayatını kaybeden Mustafa Çağan Duran, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Çorum Belediyesi Prof. Dr. Hayreddin Karaman Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Ahmet Metin Duran'ın oğlu olan Mustafa Çağan Duran'ın vefatı, ailesi ve arkadaşları başta olmak üzere tüm sevenlerini hüzne boğdu.

Genç yaşta hayata veda eden Mustafa Çağan Duran'ın cenazesi, Akşemseddin Camii’nde Cuma namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Ulumezar’da toprağa verildi.

Cenaze törenine Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Yakup Alar, CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, MHP İl Başkanı M. İhsan Çıplak ve eğitim camiasından çok sayıda isim katıldı.

Muhabir: Haber Merkezi