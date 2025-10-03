Çorum Belediyesi Prof. Dr. Hayreddin Karaman Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Okul Müdürü Ahmet Metin Duran'ın oğlu Mustafa Çağan Duran (17), geçirdiği rahatsızlık sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Mustafa Çağan Duran'ın vefatı, ailesi ve arkadaşları başta olmak üzere tüm sevenlerini hüzne boğarken, merhumun cenazesi bugün Akşemseddin Camii’nde Cuma namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra Ulumezar’da toprağa verilecek.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Muhabir: Haber Merkezi