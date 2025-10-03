Ünlü tarihçi ve akademisyen Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın kalp krizi geçirdiği ve yoğun bakımda tedavi altına alındığı yönündeki haberler gündeme bomba gibi düştü. Ancak kısa süre sonra hem gazeteci Candaş Tolga Işık hem de İlber Ortaylı’nın kendisi söz konusu iddiaları yalanladı.

İDDİALAR NASIL ÇIKTI?

Beyaz Gazete’nin aktardığı haberde, İlber Ortaylı’nın geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırıldığı ve yoğun bakımda olduğu ileri sürüldü. Hatta akademisyenin sağlık durumunun kritik olduğu iddia edildi.

CANDAŞ TOLGA IŞIK’TAN AÇIKLAMA

Gazeteci Candaş Tolga Işık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda iddiaların doğru olmadığını belirtti: “İlber Ortaylı’nın kalp krizi geçirdiği haberi doğru değil. Hoca uzun süredir tedavi gördüğü bir başka rahatsızlıktan dolayı şu an hastanede, doktorların kontrolü altında takip ediliyor. Yoğun bakımda da değil.”

İLBER ORTAYLI’DAN AÇIKLAMA GELDİ

Kısa süre sonra Prof. Dr. İlber Ortaylı da kendi sosyal medya hesabından iddiaları yalanladı. Ünlü tarihçi, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Sevgili okurlarım, Ufak bir rahatsızlık nedeniyle kontrol amaçlı hastaneye geldim. Kısa sürede taburcu edileceğim. Arayan, soran tüm dostlara teşekkür ediyorum. Endişelenmenizi gerektirecek bir durum yok. Hepinize sağlıklı günler dilerim.”