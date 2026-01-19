Ahlatcı Holding’e bağlı AHL Ahlatcı Finansal Yönetim A.Ş.’nin bağlı kuruluşu olan Dünya Katılım Bankası’nın Genel Müdürü İkram Göktaş, bankanın 30 büyükşehirde prestijli lokasyonlarda şubeler açacağını, diğer illerde ise mobil ekipler ve dijital kanallar üzerinden hizmet sunacağını söyledi.

68 MİLYAR LİRALIK AKTİF BÜYÜKLÜK

Türkiye genelinde güçlü ve yaygın bir yapılanma planladıklarını, markanın kurumsal kimliğini en iyi şekilde yansıtmayı hedeflediklerini belirten Göktaş, sektördeki ikinci yıllarını tamamladıklarını, 2025 yılı Eylül ayı itibariyle 68 milyar TL aktif büyüklüğe ulaştıklarını, büyüme stratejisinin merkezine fiziksel ve dijital pazarlamayı yerleştirdiklerini söyledi.

Ocak 2026’da Türkiye genelinde 25 aktif şubeye ulaştıklarını belirten Göktaş, “İstanbul, Ankara ve İzmir gibi finans, ticaret ve yatırım ekosisteminin yoğunlaştığı büyük metropoller başta olmak üzere hedefimiz; markamızın kurumsal kimliğini, hizmet anlayışını ve değer önerisini en güçlü şekilde yansıtacak, yüksek görünürlüğe sahip prestijli lokasyonlarda konumlanmak. 30 büyükşehirde bu anlayışla yer almayı planlarken, diğer illerde ise dijital kanallarımız ve mobil ekiplerimizle etkin ve erişilebilir hizmet sunacağız” dedi.

BİR TELEFONLA HER YERDEYİZ

Dünya Katılım Bankası’nın iş modelini, “Fiziksel bankacılık yapıyoruz ama dijitalin gücünü sonuna kadar kullanıyoruz” sözleriyle özetleyen Göktaş, Çorum’daki uygulamayı örnek gösterdi. Çorum’da klasik anlamda bir şubelerinin bulunmadığını dile getiren Göktaş, “Şehirde bir çalışanımız mobil şekilde görev yapıyor. Kendisine sağladığımız mobil ve dijital imkanlar sayesinde tüm Çorum’a hizmet veriyoruz. Güçlü dijital altyapımız ve mobil teknolojilerimiz sayesinde her noktayı adeta bir şubeye dönüştürebiliyoruz. Mobil ekiplerimiz sahada müşterilerin yanına giderek hesap açılışı, belge işlemleri ve tüm bankacılık işlemlerini tamamen dijital ortamda gerçekleştiriyor” ifadelerini kullandı.

MÜŞTERİ SAYISI 100 BİN SEVİYESİNDE

Müşteri sayısının 100 bin seviyesine ulaştığını ve hızla arttığını anlatan İkram Göktaş, özellikle FX Dünya uygulamasına dikkat çekti. Katılım bankacılığının bireysel segmentte henüz istenilen derinliğe ulaşmadığına işaret eden Göktaş, “Altın ve döviz işlemlerinde Türkiye’deki en dar makas aralığını sunuyoruz. Şeffaf fiyatlama anlayışımız, dijital kanallar üzerinden müşteri kazanımını ciddi ölçüde hızlandırıyor” diye konuştu.

GENİŞ ABONE AĞI ÖNEMLİ POTANSİYEL

Holding çatısı altında faaliyet gösteren doğalgaz şirketleririn 3.5 milyon aboneyi kapsayan geniş bir hizmet ağına sahip dolduklarına da vurgu yapan İkram Göktaş, bunun banka açısından önemli bir potansiyel müşteri havuzu oluşturduğunu aktardı.

HALKA ARZ PLANIMIZ 2030’DA

Halka arzın 2030 yılında gündeme gelebileceğini belirten Göktaş, “Bunun için bankanın belirli bir ölçeğe ve ekonomik olgunluğa ulaşması gerekiyor. Kısa vadede önceliğimiz Türkiye pazarı. Orta vadede ise Balkanlar, Türk cumhuriyetleri ve Sahra Altı Afrika başta olmak üzere, Müslüman nüfusun yoğun olduğu ve katılım bankacılığı açısından önemli potansiyel barındıran ülkelerde büyümeyi hedefliyoruz.” dedi.