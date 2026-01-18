Çorum’un tanınmış simalarından Çorum Gazetesi İmtiyaz Sahibi Selahattin Ezer’in babası Muharrem Ezer hayatını kaybetti.

Güldane Kurt, Fadime Kaplan, Alaattin Ezer ve Selahattin Ezer'in babaları olan Muharrem Ezer'in cenazesi öğle namazına müteakip Akşemseddin Camii’nde kılınan cenaze namazı sonrası Ulumezar’da son yolculuğuna uğurlandı.

Cenazeye Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kocaeli Milletvekili hemşehrimiz Mehmet Aşıla, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, AK Parti İl Başkanı Yakup Alar, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, Anahtar Parti İl Başkanı Nurullah Müstet, YRP İl Başkanı Nuri Kuşcu ve Çorum Haber Spor Müdürü Hüseyin Aşkın başta olmak üzere çok sayıda siyasi parti temsilcisi de katıldı.

ÇORUM HABER, merhuma Allah'tan rahmet ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

