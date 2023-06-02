CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kılıçdaroğlu yönetiminde toplandı. Parti genel merkezinde, 28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turunun ardından yapılan ilk MYK toplantısı 13.40'da başladı. MYK toplantısı 4,5 saatin ardından sona erdi.

Toplantıda MYK üyelerinin tamamı istifasını sundu. Kemal Kılıçdaroğlu istifaları kabul etti. MedyaTava'nın edindiği bilgilere göre, MYK üyeleri odalarını boşaltıyor, odalardan isimlikler sökülüyor. CHP'de medyadan sorumlu Genel Başkan Danışmanı Tuncay Özkan da görevden alındı. Özkan'ın yalnızca milletvekili olarak CHP'de yer alacağı öğrenildi. CHP Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı'nın bile yeni MYK'da yer almayacağı iddia edildi. İstifa eden isimlerle birlikte CHP'de köklü değişimler bekleniyor.

Kritik toplantıda, MYK’yı oluşturan genel başkan yardımcılarının istifalarını sunması bekleniyordu. Kılıçdaroğlu, seçimin sonuçlanmasının ardından Millet İttifakı toplantısından önce iki kez kurmayları ile bir araya gelmişti. Genel başkan yardımcılarının "Biz istifa edelim" önerisine Kılıçdaroğlu'nun, "Şu an için gerek yok" yanıtını verdiği belirtilmişti. Kılıçdaroğlu'nun olası istifası da parti yönetiminin gündemine gelmişti. Bu konuda öne çıkan görüşün, "Hemen istifa etmeniz, partinin seçimlerde başarısız olduğu algısına hizmet eder" yönünde olduğu dile getirilmişti.

CHP MYK'SINDA KİMLER VARDI?

• Ahmet Akın

• Ali Öztunç

• Bülent Kuşoğlu

• Bülent Tezcan

• Devrim Barış Çelik

• Faik Öztrak

• Fethi Açıkel

• Gamze Akkuş İlgezdi

• Gökçe Gökçen

• Gülizar Biçer Karaca

• Lale Karabıyık

• Muharrem Erkek

• Oğuz Kaan Salıcı

• Selin Sayek Böke

• Seyit Torun

• Veli Ağbaba

• Yüksel Taşkın”