CHP Belediye Meclisi aday listesinin Seçim Kurulu’na teslim edilmesinin ardından listede yerlerini beğenmeyerek çekilen Şentürk Gülnaz, Mehmet Rüştü Çağlar, Yaşar Çetintaş, Arif Can Akbal, Mehmet Karataş ve Uğur Soyocak’tan boşalan yerlere yeni isimler gösterildi.
İl Genel Meclisi’nde de bir aday ise evraklarını tamamlamadığı için Seçim Kurulu’nca adaylığı düşürüldü. Güngör Atak ile adaylıktan çekilen Hasan Kızıltepe’den boşalan eksikler tamamlanarak listenin güncellendiği bildirildi.
Seçim Kurulu’na verilen CHP Belediye ve İl Genel Meclisi aday listesinin son hali şöyle:
BELEDİYE MECLİSİ KONTENJANLARI:
1-Fikret Tepençelik
2-Selçuk Köse
3-Ogün Meroğlu
4-Hasan Demiran
BELEDİYE MECLİSİ ÜYESİ ADAYLARI:
1-Aslan Kaya
2-Tuncay Yılmaz
3-Nazik Bulut
4-Onur Topkül
5-Ümit Kuyu
6-Ozan Gazel
7-Didem Tokgöz
8-Doğan Öksüz
9-Ümit Gökay
10-Erdem Erol
11-Ezgi Eşmen Akkaya Tüfekçi
12-Müslüm Acar
13-Sedat Genç
14-Erkan Özbal
15-Meftun Karatepe
16-İlhami Türksal
17-Ali İhsan Çağırgan
18-Melis Özen
19-Arif Can Elma
20-Bektaş Yankı Uzun
21-Mehmet Can Olukcu
22-Nilgün Demirdalıç
23-Tayfun Can Topaktaş
24-Akın Uğraş
25-Çağdaş Can
26-Volkan Kılıç
27-Yağız Ulaş Fırat Ilıman
28-Nisanur Tatlı
29-İrem Keser
30-Şenol Kurnaz
31-Emir Yağız Güngör
32-Oğuz Çoban
33-İsmail Çölgeçen
İL GENEL MECLİSİ ÜYESİ ADAYLARI:
1-Veli Uysal
2-Ümit Er
3-Yusuf Sapancı
4-Ömer Boyraz
5-Hakan Öztürk
6-Zafer Kalem
7-Mert Yeşildağ