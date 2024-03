CHP Belediye Meclisi aday listesinin Seçim Kurulu’na teslim edilmesinin ardından listede yerlerini beğenmeyerek çekilen Şentürk Gülnaz, Mehmet Rüştü Çağlar, Yaşar Çetintaş, Arif Can Akbal, Mehmet Karataş ve Uğur Soyocak’tan boşalan yerlere yeni isimler gösterildi.

İl Genel Meclisi’nde de bir aday ise evraklarını tamamlamadığı için Seçim Kurulu’nca adaylığı düşürüldü. Güngör Atak ile adaylıktan çekilen Hasan Kızıltepe’den boşalan eksikler tamamlanarak listenin güncellendiği bildirildi.

Seçim Kurulu’na verilen CHP Belediye ve İl Genel Meclisi aday listesinin son hali şöyle:

BELEDİYE MECLİSİ KONTENJANLARI:

1-Fikret Tepençelik

2-Selçuk Köse

3-Ogün Meroğlu

4-Hasan Demiran

BELEDİYE MECLİSİ ÜYESİ ADAYLARI:

1-Aslan Kaya

2-Tuncay Yılmaz

3-Nazik Bulut

4-Onur Topkül

5-Ümit Kuyu

6-Ozan Gazel

7-Didem Tokgöz

8-Doğan Öksüz

9-Ümit Gökay

10-Erdem Erol

11-Ezgi Eşmen Akkaya Tüfekçi

12-Müslüm Acar

13-Sedat Genç

14-Erkan Özbal

15-Meftun Karatepe

16-İlhami Türksal

17-Ali İhsan Çağırgan

18-Melis Özen

19-Arif Can Elma

20-Bektaş Yankı Uzun

21-Mehmet Can Olukcu

22-Nilgün Demirdalıç

23-Tayfun Can Topaktaş

24-Akın Uğraş

25-Çağdaş Can

26-Volkan Kılıç

27-Yağız Ulaş Fırat Ilıman

28-Nisanur Tatlı

29-İrem Keser

30-Şenol Kurnaz

31-Emir Yağız Güngör

32-Oğuz Çoban

33-İsmail Çölgeçen

İL GENEL MECLİSİ ÜYESİ ADAYLARI:

1-Veli Uysal

2-Ümit Er

3-Yusuf Sapancı

4-Ömer Boyraz

5-Hakan Öztürk

6-Zafer Kalem

7-Mert Yeşildağ

