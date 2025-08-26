Adaylık açıklamasını duyuran Solmaz, çalışmalarını kamuoyu ile paylaştı.

Solmaz, iki yıl önce “Sarı Liste” ile çıktıkları yolda en büyük hedeflerinin sandığa güveni yeniden tesis etmek olduğunu belirterek, “Yılların güvensizliğine karşı birlikte başardık, birlikte umutlandık. Bugün 1000 sandık görevlimizle olası baskın seçime hazırız” ifadelerini kullandı.

Solmaz, partinin teknolojik altyapısı ve araç filosunu modernize ettiklerini, seçim güvenliği konusunda atılan adımlarla, seçim gecesi tüm ıslak imzalı tutanakların üç saat gibi kısa bir sürede sisteme işlenmesini sağladıklarını bildirdi.

Yeni dönemde de örgütlenme çalışmalarına hız kesmeden devam etmek istediklerini vurgulayan CHP Çorum İl Başkanı Dinçer Solmaz, “Her yeni üyeyle umudumuz büyüdü, gücümüz katlandı. Bu birlikteliği devam ettirmek ve partimizi daha da ileriye taşımak için yeniden adayım” dedi.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ