

6 yaşındaki Fatih Mert Ercan, nadir görülen kas erimesi hastalığı Duchenne Musküler Distrofi (DMD) ile mücadele ediyor. Henüz oyun çağında olan Fatih Mert’in sağlığına kavuşabilmesi için ailesi yardım çağrısında bulundu. İstanbul’da yaşayan Ali ve Betül Ercan çifti, çocuklarının tedavisi için İstanbul Valiliği’nden resmi yardım kampanyası onayını aldı. Aile, tedavi sürecinin hem maddi hem de manevi anlamda oldukça zorlu geçtiğini belirterek, “Çocuğumuzun yeniden koşması, gülerek oynaması için çabalıyoruz. Herkesin desteğine ihtiyacımız var. Lütfen yavrumuz Fatih Mert’e umut olun” çağrısında bulundu. Çorum’un Alaca İlçesi’nden Fatih Mert’in dedesi Yücel Erdugan da, torunu adına destek isteyerek, “Fatih Mert sadece benim torunum değil, aynı zamanda tüm Çorumluların evladı. Çorum halkından ve tüm Türkiye’den yardım bekliyoruz. Bu çocuk hepimizin” sözleriyle duyarlılık çağrısı yaptı. DMD hastalığı, kaslarda ilerleyici zayıflamaya neden olan genetik bir rahatsızlık olarak biliniyor ve tedavi süreci yüksek maliyetler gerektirebiliyor.

Muhabir: Haber Merkezi