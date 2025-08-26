İlk olarak İl Müftülüğü’nü ziyaret eden Kondi ile Erhan, Müftü Şahin Yıldırım ile bir araya geldi. Gene Müdür Kondi, kentte yürütülen din hizmetleri ve müftülük faaliyetleri hakkında Müftü Yıldırım’dan bilgi aldı. İl Müftülüğü’ndeki samimi sohbette din hizmetlerinin toplum üzerindeki etkileri, personelin eğitimi ve sahadaki uygulamalar istişare edildi.

Ziyaret kapsamında Genel Müdür Dr. Şaban Kondi ve Daire Başkanı Turgut Erhan, müftülük bünyesinde görev yapan personelin çalışma ofislerine de uğrayarak personelle birebir görüşmeler gerçekleştirdi. Kondi, personele çalışmalarında başarılar dileyerek kolaylıklar temennisinde bulundu.

İl Müftüsü Şahin Yıldırım ise, bu anlamlı ziyaretlerinden dolayı Dr. Şaban Kondi ve Turgut Erhan’a teşekkür ederek, ziyaretin kendileri için memnuniyet verici olduğunu ifade etti.

Kondi ve Erhan daha sonra beraberlerinde İl Müftüsü Yıldırım ile birlikte müftülüğe bağlı Lalezar Kız Kur'an Kursunu ziyaret ederek burada yapılan belge takdim programına katıldı.

Öğrencilere hafızlığın önemini içeren kısa bir konuşma yapan Kondi daha sonra Kur’an’ı anlama temel öğretim programını başarıyla bitiren öğrencilere belgelerini dağıttı.

Ziyarette İl Müftü Yardımcıları Adem Aygül, Dr. Fazıl Saraç ve Özlem Kalyoncu Şirin de hazır bulundu.

