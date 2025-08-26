Türk Kızılayı Şube Başkanı Kerim Mandıralıoğlu, ilçede Atatürk Meydanında yapılan kan bağışı kampanyasına ilçe halkının büyük destek verdiğini söyledi. Türk Kızılay’ı Çorum Kan Bağışı Merkezi tarafından düzenlenen kampanyada 191 ünite kan bağışı alındı. Bağışa katılanlara futbol topu hediye edildi.

Türk Kızılayı Derneği Sungurlu Şube Başkanı Kerim Mandıralıoğlu, “Kızılay Çorum İl Kadın Kolları Başkanı Fatma Paşaoğlu ve ekibi de ilk gün ikram aracından çeşitli ikramlarda bulundu. Destekleri için kendilerine şükranlarımızı sunuyoruz. Kan bağışında bulunan herkese futbol topu hediye edilmesi, kan bağışlarında önemli ölçüde artış getirdi. Başta kan bağışında bulunan duyarlı kardeşlerimize, emeklerini esirgemeyen Yönetim ve gönüllülerimize, emek veren herkese, Sungurlu'muza çok teşekkür ediyoruz.” dedi.

Muhabir: Haber Merkezi