Sonuçlarla birlikte Hitit Üniversitesinde lisans ve önlisans kontenjanlarında yüzde 100'lük doluluk yaşandı.

HİTİT ÜNİVERSİTESİNE YERLEŞEN ÖĞRENCİ SAYISI 4 BİNİ GEÇİYOR

ÖSYM tarafından tanınan kontenjanlarla birlikte bin 388 (1.388) lisans, 2 bin 440 (2.440) ön lisans olmak üzere toplam 3 bin 828 (3.828) öğrenci Hitit Üniversitesine yerleşti.

Spor Bilimleri Fakültesi ile Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesinin gerçekleştireceği özel yetenek sınavlarının ardından 215 öğrencinin daha Hitit Üniversitesine yerleşmesi bekleniyor. Böylelikle uluslararası öğrenciler hariç yerleşen öğrenci sayısı 4 binin üzerine çıkacak.

BU YIL İLK KEZ ÖĞRENCİ ALIMI YAPILAN 5 PROGRAM YÜZDE 100 DOLDU

Hitit Üniversitesinde bu yıl açılan 5 yeni program ilk öğrencilerini kabul etti. Bugünün ve geleceğin iş dünyasında önemli yere sahip olacak yeni programların tamamı doldu.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinde açılan Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri ve Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi bölümleri ile Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde açılan İmalat Yürütme Sistemleri Operatörlüğü, Su ve Atık Yönetimi Teknikerliği ve Yeşil ve Ekolojik Bina Teknikerliği programları yüzde 100 doluluk oranına ulaştı.

